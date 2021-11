Salcedo, inizio in salita nelle gerarchie di Thiago Motta: i numeri prima di Inter-Spezia

Salcedo non ha ancora timbrato in Serie A con la maglia dello Spezia, con cui fatica più del previsto anche a trovare spazio. Gli attuali numeri del classe 2001 in prestito dall’Inter fanno riflettere sulla scelta di mandarlo in prestito agli ordini di Thiago Motta

SCARSO MINUTAGGIO – La prima parte di stagione di Eddie Salcedo con la maglia dello Spezia non passerà alla storia. Il classe 2001, che ha lasciato l’Inter in prestito proprio negli ultimi secondi della finestra estiva di calciomercato, è tornato nella sua Liguria per trovare più spazio. Ma al momento le cose non stanno andando come previsto. In attacco Thiago Motta finora ha dato più spazio a Emmanuel Gyasi (1180 minuti in 13 presenze), M’Bala Zola (746 in 11), Daniele Verde (679 in 12), Janis Antiste (634 in 10), Davide Strelec (399 in 7) ed Ebrima Colley (374 in 7). Ben sei attaccanti. Solo dopo c’è Salcedo (364 in 8).

PRESTITO SECCO – Peggio del 20enne talento scuola Genoa fanno solo l’ex nerazzurro Rey Manaj (282 in 8) e la coppia formata da Samuel Mraz (57 in 2) e Kevin Agudelo (54 in 2). In media, Salcedo 45.5 minuti nelle 8 partite in cui è stato utilizzato. Praticamente un tempo per volta, appena quattro partite intero. Numeri, solo numeri. Alla vigilia di Inter-Spezia, la domanda è legittima: la scelta Spezia è (stata) azzeccata per la crescita di Salcedo? All’Inter avrebbe fatto la quinta punta, forse sesta dietro il coetaneo Martin Satriano. Ma allo Spezia oggi fa attualmente la settima. E Thiago Motta gioca con il tridente…