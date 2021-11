Mihajlovic: «Mourinho, adesso siamo amici. Litigammo in un Catania-Inter»

Sinisa Mihajlovic, intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Roma, ha ricordato il suo rapporto con Mourinho e un aneddoto di Catania-Inter del 2010

AMICI MA… − Mihajlovic e il suo rapporto con Mourinho: «Lui è un grande allenatore, grande persona, siamo anche amici. Quasi sempre stato simpatico, abbiamo litigato all’inizio, mi è stato vicino anche nei momenti di malattia. Non dimentico queste cose. Caratterialmente arriviamo da paesi in cui furbizia, rispetto e lealtà sono fondamentali. Jose Mourinho mi fa divertire anche nelle interviste. Litigammo in Catania-Inter nel 2010, era l’Inter del Triplete. Lui era squalificato ma quando gli hanno chiesto di Lo Monaco, lui rispose con la frase io conosco Monaco di Baviera, Principato di Monaco. Poi ci siamo beccati anche a Roma, ma siamo amici adesso».