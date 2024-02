Roma-Inter, attenzione a un giallorosso: già decisivo in altre occasioni

In vista di Roma-Inter di domani, i nerazzurri dovranno – tra gli altri – fare attenzione particolarmente a un giallorosso. Che già in altre occasioni si è rivelato decisivo…

ATTENZIONE – Roma-Inter, lo sappiamo, è una sfida complicata. I giallorossi sono in ripresa dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina e lo stadio Olimpico è pronto a una vera e propria bolgia domani sera. Tra i giocatori a cui prestare particolarmente attenzione tra i capitolini – oltre alle due stelle Romelu Lukaku e Paulo Dybala – c’è il nuovo acquisto Tommaso Baldanzi. Che già in altre occasioni ha fatto vedere di saper essere decisivo contro le grandi squadre. Lo scorso anno, per esempio, proprio con l’Inter: suo il gol in maglia Empoli che permise ai toscani di espugnare San Siro (0-1). Ma anche quest’anno, con il gol alla Juventus che ha fissato il punteggio sull’1-1 (sempre in maglia Empoli) e che è al momento una rete che sta facendo tutta la differenza nella lotta scudetto. Un fattore da evitare in Roma-Inter di domani.