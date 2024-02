Dumfries, e se in Roma-Inter toccasse a te? Inzaghi guarda i numeri!

Sarà Roma-Inter la partita del rilancio da titolare di Denzel Dumfries? Simone Inzaghi potrebbe rifletterci, guardando gli ultimi numeri e sfide giocate.

SCELTE – Giunti alla della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A è impossibile non pensare a quali uomini Simone Inzaghi si affiderà per Roma-Inter. Stando alle ultime sfide, dalle quali è possibile interpretare la linea generale di pensiero del mister piacentino, le scelte di formazione per domani pomeriggio all’Olimpico sembrano quasi scontate. Ovvero, il miglior undici nerazzurro possibile, nonché quello che nell’ultimo match ha saputo battere con grande forza la Juventus. Potrebbe esserci, però, un piccolo punto interrogativo per quanto concerne la fascia destra, dove Denzel Dumfries non si vede dal primo minuto da un bel po’ di tempo.

MINUTI – Dopo l’infortunio riscontrato nel mese di dicembre, Denzel Dumfries ha indossato di nuovo la maglia da titolare solo nella sfida casalinga contro il Verona, uscendo poi dopo una sessantina di minuti. Nella sfida precedente contro il Genoa, nella quale era rientrato dopo lo stop, ha disputato solo gli ultimi minuti di gara. Mentre subito dopo ha collezionato ben tre panchine, fra la sfida di campionato contro il Monza e quelle di Supercoppa Italiana contro Lazio e Napoli. Poi Simone Inzaghi lo ha ripescato, sempre però nel corso dei match e mai dall’inizio, contro Fiorentina e Juventus. A un giorno da Roma-Inter, dunque, è lecito domandarsi se Dumfries potrebbe ritornare indossare una maglia da titolare proprio nella trasferta dell’Olimpico.

UN TEMPO – Matteo Darmian, che esauritasi l’emergenza in difesa è tranquillamente slittato sulla fascia per sostituire Dumfries, ha svolto egregiamente il proprio compito. Così tanto che, adesso, potrebbe anche aver bisogno di rifiatare un po’, anche considerando il calendario, che oltre ad essere stato impegnativo lo sarà ancora per molto tempo. Dall’altra parte, c’è un Dumfries che adesso ha collezionato consecutivamente ben due partite, che gli valgono rispettivamente 30 e 17 minuti in campo. Per un totale di un tempo di gioco, che in Roma-Inter potrebbe valergli una nuova chance da titolare. Con ovviamente un Darmian pronto a subentrargli, nei secondi 45′.