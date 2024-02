Thuram vs Lukaku, Roma-Inter una sliding door: meglio il francese!

La sfida nella sfida in Roma-Inter tra Marcus Thuram e Romelu Lukaku è anche una vera e propria sliding door. I due avrebbero potuto infatti essere compagni di squadra prima del voltafaccia del belga. Con i numeri che premiano però il francese.

SLIDING DOOR – Da possibili compagni ad avversari. Marcus Thuram e Romelu Lukaku hanno già avuto modo di affrontarsi quest’anno, con il francese decisivo proprio a San Siro a fronte della prestazione da desaparecido del belga, annichilito dalla difesa nerazzurra e dal pubblico di casa. Domani un altro duello tra i due, in quella che si può considerare una vera e propria sliding door di questa stagione. Da possibili compagni – col francese, magari, addirittura messo in ombra – ad avversari, con Thuram esploso e dimostratosi un validissimo compagno per Lautaro Martinez. Probabilmente anche più di Lukaku, se andiamo a vedere i numeri. Tikus ha infatti collezionato sì un gol in meno del belga in campionato (8 contro 9), ma il suo contributo globale è decisamente migliore: 7 gli assist di Thuram, contro l’1 solo di Lukaku. Il che porta l’impatto del francese su 15 gol, contro i 10 del belga. Per la gioia e la fortuna dell’Inter.