Roma-Inter 0-3, cinque dati statistici che potresti non sapere

Roma-Inter 0-3 vale il secondo posto in classifica, ma soprattutto una prestazione sensazionale contro il grande ex Mourinho, al suo primo incrocio coi nerazzurri undici anni e mezzo dopo il Triplete. Sono però altri i dati statistici provenienti dal trionfo di ieri all’Olimpico.

TRE – Le partite giocate da Edin Dzeko contro la Roma, questa con l’Inter era la prima da ex (con gol). Nella stagione 2014-2015, l’anno prima di trasferirsi in giallorosso, aveva sfidato i capitolini col Manchester City in Champions League, pareggiando 1-1 all’Etihad Stadium e vincendo 0-2 all’Olimpico ma senza segnare.

QUATTRO – Gli anni passati dalla precedente vittoria dell’Inter in casa della Roma. Dopo l’1-3 del 26 agosto 2017 la partita all’Olimpico era sempre finita 2-2 nelle successive tre stagioni, le ultime due curiosamente arbitrate (come ieri) da Marco Di Bello.

DIECI – I gol di testa segnati dall’Inter in sedici giornate di Serie A, su trentanove totali, dopo quello di Denzel Dumfries ieri alla Roma. La squadra di Simone Inzaghi è la prima ad arrivare in doppia cifra nelle reti da gioco aereo, seguono Genoa e Lazio con sette a testa.

QUATTORDICI – I marcatori diversi per l’Inter in questa Serie A, con Dumfries che segue il primo gol in campionato di Roberto Gagliardini arrivato contro lo Spezia. I nerazzurri tengono così il passo del Milan, che ieri con la rete di Alexis Saelemaekers contro la Salernitana si era portato alla stessa quota (record del campionato).

DICIOTTO – I mesi dopo cui si è rivisto un gol dell’Inter direttamente da calcio d’angolo. Hakan Calhanoglu in Roma-Inter ha emulato quanto fatto da Christian Eriksen in casa del Napoli in Coppa Italia il 13 giugno 2020, partita poi finita 1-1. In Serie A l’ultimo nerazzurro a realizzare un gol Olimpico era stato Alvaro Recoba il 29 aprile 2007 contro l’Empoli.