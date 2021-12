Di Bello convincente in Roma-Inter, tiene in mano la gara: la moviola – CdS

Di Bello tiene in mano Roma-Inter senza sbavature, valutazioni e scelte corrette secondo il Corriere dello Sport. Di seguito la moviola.

LA MOVIOLA – Di Bello convince in Roma-Inter. Pesante, ma corretta l’ammonizione a Mancini che interviene da dietro su Sanchez. Giustificabile il giallo a Zaniolo che trascina a terra Brozovic senza interessarsi del pallone. Ammonito anche Ibanez per aver, pur con un intervento lieve, rallentato la ripartenza di Correa. Al 33′ Di Bello lascia proseguire dopo uno scontro tra Handanovic e Zaniolo, che finisce a terra nell’area avversaria: scelta giusta. Voto 6,5 per l’arbitro

Fonte: Corriere dello Sport