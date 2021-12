Real Madrid-Inter più importante di quanto si pensi: vietato deconcentrarsi

Nonostante l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sia stato raggiunto, Real Madrid-Inter (QUI le ultime sulla sfida) non è una partita come le altre. Vietato abbassare la guardia, perché l’importanza della sfida è maggiore di quanto si pensi.

MATCH PRESTIGIOSO – Real Madrid-Inter è una sfida sempre carica di grandissimo fascino. La partita di martedì sera che chiuderà il girone D della Champions League non fa differenza. Nonostante l’obiettivo degli ottavi di finale sia stato raggiunto matematicamente dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, quella del Santiago Bernabeu rimane una gara di grande, grandissima importanza. Forse anche più di quanto si pensi. Vietato dunque abbassare la guardia o deconcentrarsi, pensando già alle prossime partite di campionato.

Inter, tutta l’importanza di una vittoria contro il Real Madrid

SALIRE DI LIVELLO – All’interno di una stagione sono diversi i momenti che – come delle sliding doors – contribuiscono a indirizzare una squadra su un binario o su un altro. Per l’Inter lo scorso anno furono proprio l’eliminazione dall’Europa (ironico, no?) e la vittoria in casa contro la Juventus. Due momenti che permisero alla squadra di Antonio Conte prima di reagire, poi di assumere la consapevolezza necessaria per vincere lo scudetto. La partita di martedì per Simone Inzaghi avrà la stessa valenza. Un’ulteriore certificazione di una crescita costante e del miglioramento di tutta la squadra. Dare seguito alle vittorie in campionato sarà importantissimo. Oltre alla questione economica e di prestigio. Perché terminare il girone da primi in classifica (o almeno provarci) può fare tutta la differenza del mondo.