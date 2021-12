Esposito ancora indisponibile: il Basilea non va oltre il pareggio

Prosegue lo stop di Sebastiano Esposito, ai box dall’infortunio muscolare subito il 24 ottobre scorso. L’attaccante dell’Inter in prestito al Basilea è rimasto dunque a guardare anche oggi, con il pareggio casalingo nel recupero contro il Losanna. Fuori anche Darian Males.

ASSENTI E PAREGGIO – Succede tutto in pieno recupero tra Basilea e Losanna, che pareggiano per 1-1 con le reti al 92′ e al 95′. Nei padroni di casa spicca ancora l’assenza di Sebastiano Esposito, ancora non recuperato dopo l’infortunio subìto lo scorso 24 ottobre. L’attaccante dell’Inter è rimasto a guardare, così come Darian Males, l’altro giocatore in prestito al club svizzero dai nerazzurri. Per quest’ultimo nessun problema particolare, semplicemente novanta minuti in panchina.