Pinamonti a quota 20 gol: il classe ’99 scuola Inter verso un altro traguardo

Pinamonti si trova in uno stato di forma eccezionale e lo dimostrano i suoi numeri sotto porta. L’attaccante dell’Inter, quest’anno in prestito all’Empoli, ha segnato il suo gol numero 20 tra i “grandi”

BOMBER (RI)NATO – Con il gol decisivo in Fiorentina-Empoli (vedi articolo), Andrea Pinamonti arriva a quota 16 in Serie A, a cui si aggiungono i 2 in Coppa Italia e i 2 con l’Italia Under-21. Sono 20 finora le reti di Pinamonti nel calcio che conta. Il classe ’99 scuola Inter ha già pareggiato il numero di gol segnati finora in una singola stagione di Serie A, sia con la maglia del Frosinone sia con quella del Genoa: 5. La stagione con meno gol all’attivo è ovviamente l’ultima, quella da comparsa nell’Inter campione d’Italia (un gol a stagione finita, ndr). L’ormai 22enne centravanti azzurro sembra finalmente arrivato a completa maturazione. Il prossimo traguardo? Le 100 presenze tra i professionisti. I tempi in cui Pinamonti segnava a raffica a livello giovanile sono finiti, ma finalmente ora si inizia a vedere quel talento su cui l’Inter ha investito tanto.