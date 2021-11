L’Empoli batte la Fiorentina: decisivo Pinamonti. Tre punti per la Sampdoria

Due sfide in programma alle 15 in Serie A: Empoli-Fiorentina e Sampdoria-Verona. Al Castellani, sotto una pioggia torrenziale, passa la squadra di Andreazzoli. La Sampdoria ribalta il Verona

ANCORA A SEGNO – Empoli-Fiorentina era uno dei due anticipi in programma quest’oggi alle 15. I viola di Italiano, sotto una piogga torrenziale, si impongono per 0-1. Dopo un primo tempo scoppiettante ma avido di gol nella ripresa al 57′ Vlahovic porta in vantaggio gli ospiti sfruttando un perfetto assist dalla destra di Callejon. I viola non chiudono il match e nel finale arriva la beffa: all 87′ cross di Bajrami dalla destra, Terracciano allontana male e Bandinelli insacca a porta sguarnita. All 89′ il gol del definitivo 2-1: ancora un cross di Bajrami convertito in gol da Pinamonti che, anticipa Odriozola e batte il portiere della Fiorentina.

RIBALTONE – Vittoria fondamentale della Sampdoria in casa contro il Verona. La squadra di D’Aversa va sotto nel primo tempo: al 37′ Tameze calcia da fuori un pallone respinto dalla difesa doriana e trova la deviazione sfortunata di Yoshida che inganna Audero. Gli ospiti vanno al riposo in vantaggio. Nella ripresa, però, i padroni di casa ribaltano il risultato: al 51′ bella azione corale con Caputo che appoggia il pallone a Candreva che, con un pregevole destro al volo, batte Montipò. Al 77′ arriva il gol del sorpasso: cross di Candreva e colpo di testa vincente di Ekdal. I doriani chiudono la partita al 90′ con Murru, a segno dopo un’azione nata da contropiede.