Perisic ha imparato a giocare da esterno? Col Bologna nuovo indizio

Ivan Perisic

Ivan Perisic nelle ultime partite sta dimostrando una netta crescita nella sua interpretazione del ruolo di esterno a tutta fascia. Col Bolognala prestazione parla chiaro.

MIGLIORAMENTI – Perisic sta finalmente entrando nei meccanismi tattici dell’Inter di Conte. Dopo un inizio di stagione difficile il croato nelle ultime gare ha fatto un netto passo avanti, specialmente sul profilo dell’impegno e dell’attenzione, sia tattica che mentale. La vittoria col Bologna è una conferma dei primi segnali visti col Sassuolo.

FASE DI COPERTURA – La chiave è l’interpretazione della fase di non possesso. Conte già col Sassuolo ha chiesto al croato una prova di grande sacrificio, con difesa e copertura come primissimi impegni. Col Bologna le richieste non sono state così estreme, ma l’impostazione generale ormai prevede una posizione prudente per gli esterni in fase difensiva. In linea coi difensori, pronti a chiudere sui tagli dentro l’area. E Perisic sta rispondendo presente.

PIU’ COINVOLTO – Questa presa da Whoscored è la grafica dei suoi tocchi di palla:

Si nota come Perisic non abbia solo aspettato palla alto verso l’area avversaria, come accadeva a inizio anno. E i 4 tocchi proprio dentro l’area dell’Inter indicano le coperture difensive profonde. Che qualcosa stia cambiando lo dice anche il numero dei passaggi. Con 47 tocchi il numero 14 ha realizzato 38 passaggi. Esattamente il doppio della sua media stagionale che è di 19. Il croato sta entrando nei meccanismi che chiede Conte. Finalmente.