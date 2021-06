Perisic decisivo in Croazia-Scozia, è l’unico a dare peso all’attacco

In Croazia-Scozia Ivan Perisic è stato decisivo. L’esterno dell’Inter ha firmato la vittoria della sua nazionale con gol e assist.

UOMO DECISIVO – Croazia-Scozia è stata una partita con la firma in calce di Ivan Perisic. L’esterno dell’Inter è entrato di prepotenza nel tabellino marcatori con gol e assist. Prendendosi sulle spalle la fase offensiva. Dando alla sua nazionale il peso offensivo di cui aveva tremendamente bisogno. Andando oltre i canoni classici del suo ruolo. Secondo i rating di Whoscored è stato il migliore in campo.

ESTERNO E PUNTA – Perisic ha giocato come esterno sinistro del tridente offensivo. Il suo ruolo consueto. Non ha svariato come nell’ultima gara, rimanendo fisso sulla sua amata fascia. Con però un’incisività maggiore del solito. Ecco la sua heatmap presa da Whoscored:

Il numero 4 ha giocato da area ad area, sacrificandosi anche in fase difensiva. Fondamentale però è stata la sua presenza in area avversaria. Alla Croazia infatti serviva che qualcuno si dimostrasse incisivo negli ultimi sedici metri. Che portasse peso. E Perisic ha risposto. Questa è la mappa dei suoi tocchi:

Diciamo che il giocatore dell’Inter ha dato un’interpretazione del ruolo simile a quella vista molte volte da Mandzukic in maglia Juventus. Trascinando la sua squadra.