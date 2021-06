Inter, fascia sinistra un rebus: dagli esuberi ai possibili obiettivi di mercato

L’Inter deve sistemare la questione relativa alla corsia di sinistra. Dal ritorno di Dimarco dal prestito al Verona alla situazione relativa a Dalbert

CHI PARTE – L’Inter vuole sistemare la questione relativa alla corsia di sinistra. I nerazzurri cercano un profilo ideale che possa far compiere il salto di qualità definitivo, in quella zona di campo, alla squadra di Inzaghi. Federico Dimarco rappresenta un’opzione valida: l’esterno, prodotto del vivaio nerazzurro, è di ritorno dal prestito al Verona, e, per stessa ammissione del suo agente, dovrebbe rimanere in nerazzurro. Da chiarire anche la volontà di Ivan Perisic, l’ultimo “padrone” della corsia sinistra nerazzurra: il croato si è adattato ad un ruolo non suo per tutto il corso della scorsa stagione e potrebbe decidere di andare altrove. Il suo futuro potrebbe essere la Germania: in Bundesliga, infatti, gode di molti estimatori. La posizione di Dalbert, invece, è definita: dopo una stagione non esaltante in prestito al Rennes, è destinato a lasciare l’Inter.

FUTURO – Una volta definite le situazioni di Dimarco e Perisic, e ceduto Dalbert, l’Inter potrebbe fiondarsi sul mercato alla ricerca di un laterale sinistro. Dalla Spagna segnalano Jordi Alba come obiettivo principale della squadra nerazzurra, ma è presumibile che la soluzione preferita dei nerazzurri sia un’altra. Il nome più caldo, infatti, è quello che porta a Marcos Alonso, laterale del Chelsea seguito da tempo dall‘Inter.