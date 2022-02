Perisic, crescita esponenziale in fase difensiva. Rinnovo priorità dell’Inter

Ivan Perisic ha brillato in Napoli-Inter. Il croato, sulla scia delle prestazioni dello scorso anno, è diventato uno degli elementi più importanti della rosa di Inzaghi. Il rinnovo è nuovamente una priorità

IMPORTANTE – L’Inter di Simone Inzaghi si aggrappa, sempre di più, ad Ivan Perisic. In attesa di vedere in campo il suo “gemello” di fascia, Robin Gosens, il croato sta dimostrando, settimana dopo settimana, di essere un autentico trascinatore della squadra nerazzurra. Perisic, infatti, è fondamentale non solo per le occasioni create in zona offensiva, ma lo è diventato anche per gli equilibri difensivi. Nella sfida di ieri contro il Napoli, il lavoro in fase difensiva del croato è stato straordinario: in diverse occasioni infatti, i suoi ripiegamenti profondi hanno spezzato le velleità offensive di un Napoli che, specie nel primo tempo, ha creato numerosi grattacapi alla difesa nerazzurra. Il rinnovo, adesso, è sempre più una priorità per l’Inter. A certe condizioni, ovviamente.

RINNOVO – Ad oggi sembra assurdo pensare ad un Inter senza Ivan Perisic. Il croato è n valore aggiunto a cui difficilmente si può rinunciare, specie a 0. Nonostante l’arrivo di un calciatore di sicuro valore e rendimento come Gosens, l’importanza di Perisic, sia in campo sia in spogliatoio, sono aspetti da non sottovalutare per la dirigenza nerazzurra che ha ricominciato i discorsi di rinnovo con l’ala croata. Le pretese del numero 44 nerazzurro sono alte, ma forti di un rendimento costante e sempre alto: bisognerà trovare la giusta quadratura, considerando anche l’età anagrafica del croato, che ha di recente spento 33 candeline. Se si dovesse trovare l’accordo, l’Inter avrebbe una batteria di esterni di assoluto livello sia in Italia che in Europa.