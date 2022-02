Inter, contro il Liverpool servono risposte: ecco da chi! Segnali da Dzeko

L’Inter a Napoli ha raccolto solo un punto, facendosi scavalcare dal Milan oggi vittorioso contro la Sampdoria a San Siro (vedi report). Il pari nerazzurro al “Maradona” ha dato in realtà buone risposte a livello di carattere dopo un primo tempo difficile e dispendioso. Adesso però c’è da pensare alla Champions League, dove la squadra di Inzaghi affronterà il Liverpool di Klopp. I segnali più incoraggianti arrivano dall’attacco, ma solo a metà

SEGNALI A METÀ – L’Inter nelle ultime due uscite di campionato ha perso con il Milan e pareggiato con il Napoli, mostrando meno brillantezza del solito, errori individuali e qualche amnesia di troppo. Sul campo del “Maradona” è arrivata però una reazione non indifferente dopo un primo tempo complicato, forse uno dei peggiori da due anni a questa parte. Ancora una volta i segnali più incoraggianti arrivano da Edin Dzeko, che dopo la rete messa a segno alla Roma in Coppa Italia si è ripetuto con il Napoli approfittando di un errore della retroguardia azzurra. Il numero 9 interista dà così un calcio alle critiche facendosi trovare pronto nel momento probabilmente più complicato della stagione. Rimane a secco di gol Lautaro Martinez che si sbatte sempre tanto ma è poco presente, soprattutto sotto il punto di vista mentale. Ecco allora che con il Liverpool potrebbe toccare ad Alexis Sanchez.

RISPOSTE – Il cileno, che contro il Napoli ha giocato poco più di 10 minuti, dà al momento più garanzie dell’argentino. Simone Inzaghi è sempre molto attento allo stato di forma dei suoi ma anche all’aspetto psicologico. Allo stato attuale delle cose, Sanchez ha quel pizzico di convinzione in più che potrebbe fare la differenza. Chiaramente contro i Reds servirà molto di più perché se l’attacco ha dato segni di vita, la stessa cosa non si può dire del reparto arretrato dove Stefan de Vrij in particolare è decisamente sottotono (vedi articolo). Si attende anche l’esito definitivo da Alessandro Bastoni che sembra potercela fare (QUI le ultime). In mezzo al campo Inzaghi dovrà fare a meno di Nicolò Barella e aspetta risposte da Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Al posto del numero 23 nerazzurro il prescelto dovrebbe essere Arturo Vidal.