Per Asllani in Inter-Parma minuti importanti: crescita sul campo

Inter-Parma ha avuto un impatto decisivo di Asllani. Il giovane ha trovato molti minuti ed è cresciuto giocando, passaggio dopo passaggio.

MINUTI DI CAMPO – Asllani è stato uno dei protagonisti di Inter-Parma. Il regista ha avuto spazio viste le assenze contemporanee di Brozovic e Calhanoglu. Una scelta obbligata insomma. Per di più senza cambi possibili. Il fato insomma, più che Inzaghi, lo ha lasciato in campo per tutti i 120 minuti della partita. Un fatto per nulla banale per un ragazzo che in stagione ha giocato in 467 minuti. In Coppa Italia quindi è arrivato quasi un quarto del suo minutaggio totale. E la prestazione in campo ha fatto capire che giocando può solo migliorare.

CRESCITA IN CAMPO – Asllani infatti non è partito benissimo, come del resto tutta l’Inter. Ci ha messo qualche minuto a trovare il modo di smarcarsi in modo efficace. E anche per prendere le misure coi compagni. Ma minuto dopo minuto, scatto dopo scatto, passaggio dopo passaggio, la sua prestazione è cresciuta. Ha cercato lanci, giocate verticali. Ci ha messo personalità e qualità. Entrando nei due gol della squadra. Minuti preziosi che possono portare a un nuovo inizio.