Asllani, l’Inter e la Coppa Italia: come l’anno scorso un punto di partenza?

Inter-Parma potrebbe vedere il ritorno di Asllani tra i titolari, riproponendo così un curioso incrocio con la Coppa Italia che lo scorso anno gli ha portato fortuna.

TURNOVER DI COPPA – La gara di Coppa Italia col Parma chiama Inzaghi al turnover. Più che altro lo obbliga, viste le condizioni soprattutto dei suoi centrocampisti. Questo significa che tra gli altri potrebbe essere il momento di Asllani. Non esattamente un favoritissimo del tecnico. Per cui potrebbe confermarsi un certo feeling con la Coppa Italia e con la stessa Inter nella competizione.

INCROCIO UN ANNO FA – Quasi un anno fa esatto, il 19 gennaio 2022, le strade di Asllani e dell’Inter si incrociavano proprio in Coppa Italia. Per Inter-Empoli. Una partita significativa per il giovane albanese. Era in assoluto infatti solo la sua seconda da titolare, dopo il turno precedente sempre di Coppa contro il Verona. La prima contro una big. Da lì in poi le cose sono cambiate. Complice la cessione di Ricci il centrocampista è diventato un titolare assoluto. Svoltando la sua stagione. L’incrocio insomma è fortunato. Che il Parma sia una nuova occasione?