Asllani è ovunque in Inter-Parma! Regia illuminata che spacca la partita

Kristjan Asllani è il migliore in campo di Inter-Parma (2-1 DTS). Il giovane albanese guida la manovra, ed entra in entrambi i gol nerazzurri.

MIGLIORE IN CAMPO – Kristjan Asllani era tra i giocatori più attesi in Inter-Parma di ieri sera. E il centrocampista classe 2002 ha pienamente soddisfatto le aspettative. Tanto da chiudere la gara come migliore tra i nerazzurri in campo. Del resto, non potrebbe essere diversamente per il giocatore che entra in entrambi i gol (qui il video). All’88’ è lui a lanciare in area, di sinistro, il pallone che poi Lautaro Martinez trasforma nel pareggio. Ed è sempre Asllani, al minuto 110, a disegnare un lancio perfetto di oltre 50 metri che scardina il Parma e porta al gol-vittoria di Francesco Acerbi. Ma questi due highlights sono semplicemente i lampi più evidenti di una partita da regista totale, giocata con grande applicazione e concentrazione.

A TUTTO CAMPO – Qui possiamo vedere gli spazi occupati da Asllani in Inter-Parma (heatmap che viene da SofaScore):

Il numero 14 è il padrone assoluto del centrocampo nerazzurro. E dalla cabina di regia tesse la manovra dell’intera squadra, sopperendo anche all’inconcludenza di alcuni compagni. Come si vede dal report della Lega Serie A, in tutta la gara Asllani tocca 141 palloni, un numero fuori da ogni logica. E azzecca quasi tutti i passaggi, 113 su 118, con una precisione del 96%. È sostanzialmente il dato migliore di tutti i trentadue giocatori di movimento entrati in campo. Così come il dato sui passaggi in avanti: 66 in totale. Il secondo dell’Inter, giusto per capirsi, è Danilo D’Ambrosio con 35. In sintesi, Asllani ha servito la prestazione che tutti si attendevano da lui. Facendo capire di poter diventare presto un’alternativa affidabile ai titolari in cabina di regia. Trovando più minuti troverà sempre più fiducia. E il resto verrà da sé.