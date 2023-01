Brozovic, a breve il rientro in gruppo. L’Inter ricompone il centrocampo – CdS

Il centrocampo dell’Inter sembra cadere a pezzi. Tra lo stop di Brozovic e quello di Barella e Calhanoglu le alternative a in mezzo al campo scarseggiano. Il Corriere dello Sport aggiorna sulle condizioni fisiche del croato e sulla data del suo rientro.

CENTROCAMPO – Le notizie dei giorni scorsi sugli infortuni hanno devastato il centrocampo dell’Inter. Dopo i confortanti aggiornamenti su Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (vedi articolo), ne arrivano degli altri anche su Marcelo Brozovic. Il Corriere dello Sport informa che il centrocampista croato, allenatosi finora a parte per la leggera distrazione muscolare al soleo sinistro, è pronto a tornare in gruppo. Brozovic inizierà l’allenamento congiunto con la squadra tra oggi e domani. Ciò significa che potrebbe essere disponibile già contro il Verona. Ci sono buone speranze, quindi, che per la sfida di Supercoppa Simone Inzaghi possa contare su tutti e tre i centrocampisti infortunati. Anche se, probabilmente, il posto in campo per Milan-Inter lo prenderà solo chi avrà recuperato la condizione meglio di tutti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno