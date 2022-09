Onana scalpita, già protagonista col Bayern Monaco in passato

André Onana scalpita per cercare di avere la sua prima occasione tra i pali dell’Inter. Difficile però vederlo da titolare contro il Bayern Monaco, squadra contro la quale è già stato protagonista in passato.

PRIMA CHANCE – André Onana o Samir Handanovic? Questo è uno dei dualismi che tiene banco tra i tifosi dell’Inter e non solo. Il portiere camerunense scalpita per avere la sua prima occasione da titolare dopo il suo arrivo in nerazzurro, ma per il momento sembra che Simone Inzaghi non abbia intenzione di togliere lo sloveno dai pali della porta. Nemmeno domani contro il Bayern Monaco, squadra contro cui Onana è già stato protagonista in passato. Nel dettaglio nella fase a gironi della Champions League 2018-2019 quando, grazie anche alle sue parate, l’Ajax fermò i bavaresi sull’1-1 in trasferta e sul 3-3 in casa. Quell’anno, inoltre, i lancieri arrivarono fino alla semifinale. Venendo poi beffati soltanto dal Tottenham a un passo dal sogno della finale contro il Liverpool.