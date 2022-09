Adriano, pronta la partita dell’addio al calcio: Inter parte attiva del progetto

Prosegue il progetto per regalare ad Adriano la sua partita di addio ufficiale al calcio. Intervistato da ESPN Brasile, il CEO dell’Inter Academy brasiliana ha parlato della sua voglia di coinvolgere proprio la squadra nerazzurra, gli amici dell’ex giocatore e i club in cui ha militato in patria per organizzare al meglio l’appuntamento. In un teatro da sogno.

PROGETTO IN SVILUPPO – Inter e non solo. Sono diverse le parti coinvolte per organizzare la partita di addio al calcio per Adriano. Anche, e soprattutto, in Brasile. Proprio il CEO dell’Academy nerazzurra in Brasile – durante un’intervista – ha raccontato il progetto per l’appuntamento da dedicare all’ex attaccante. Un progetto che vedrebbe coinvolti i club in cui è passato il giocatore in patria – tra cui soprattutto il Flamengo – e la stessa società nerazzurra. Che avrebbe dato il pieno appoggio per l’organizzazione. Il tutto in un teatro da sogno: il Maracaná, stadio iconico per il mondo del calcio.

Fonte: ESPN Brasile