Inter, con il Bayern Monaco un’«opportunità»: ecco cosa intende Inzaghi

L’Inter dopo la cocente sconfitta con il Milan si troverà davanti il Bayer Monaco all’esordio in Champions League (QUI le dichiarazioni di Inzaghi). Certamente un avversario più che ostico che si presenta a San Siro forte di un record impressionante (vedi articolo). Potenzialmente, per una squadra come quella di Inzaghi, è questa la partita che serve dopo una delusione come quella del derby

LAVORO PSICOLOGICO – L’Inter di Simone Inzaghi si porta dietro qualche scoria di troppo dopo le sconfitte con Lazio e Milan dopo appena 5 giornate di campionato. Le vittorie ottenute con Lecce, Cremonese e Spezia sembrano assumere quasi un valore irrisorio alla luce di due scontri diretti non solo persi sul piano del gioco e del risultato ma anche su quello dell’atteggiamento. Inzaghi avrà avuto molto lavoro da fare dopo la sconfitta nel primo derby della stagione, non solo dal punto di vista tecnico-tattico ma anche e soprattutto dal punto di vista psicologico.

OPPORTUNITÀ – E se è vero che affrontare il Bayern Monaco non è mai semplice – e non lo è per nessuno -, è pur vero che mantenere alta l’attenzione contro una delle squadre più forti d’Europa dovrebbe essere relativamente semplice. L’Inter fondamentalmente parte sfavorita contro i tedeschi, non ha nulla da perdere ma solo da guadagnare: in fiducia, coraggio ed entusiasmo. Inzaghi ha definito Inter-Bayern Monaco un’opportunità e per certi versi è verissimo. Purché non si trasformi nell’ennesimo calvario autoinflitto.