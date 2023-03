Onana, il Porto è stato uno spartiacque: l’Inter ha un nuovo leader

André Onana è un grande protagonista della doppia sfida tra Porto e Inter, che porta i nerazzurri ai quarti di finale di Champions League. Il portiere ha ora un nuovo status nella rosa interista.

ANCORA DECISIVO – L’ottavo di finale di Champions League tra Inter e Porto ha tanti uomini in copertina. E uno di questi non può non essere André Onana, decisivo tanto all’andata quanto al ritorno. Il portiere camerunense certifica la lungimiranza nerazzurra, suffragando il suo ingaggio. Ma per comprendere l’impatto del numero 24 sul traguardo dei quarti di finale di Champions League bisogna andare oltre le parate, per quanto bellissime e decisive.

NUOVO LEADER – Tra le tanti doti che scorrono nel codice genetico di Onana non manca certo la personalità. Che in certi casi si rivela strabordante ai limiti del dannoso, come ben sanno i compagni della Nazionale del Camerun. Ma questo finora non si è visto all’Inter. Il portiere ex Ajax ha sposato da subito la causa nerazzurra, dando seguito coi fatti alle parole. Parole da leader, da persona che crede realmente nei mezzi propri e in quelli dei compagni. Come dimostrato già prima della gara di ieri col Porto. E questa leadership si riflette anche in campo. Onana ha salvato il risultato coi portoghesi in entrambe le sfide, grazie al suo istinto “lucido”. Un ossimoro che rivela la grande forza mentale del numero 24. E che ne certifica lo status nella rosa dell’Inter. Onana è un leader assoluto di questa squadra, con buona pace di chi rimpiange Samir Handanovic.