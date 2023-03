Onana: «Siamo stati migliori del Porto! Lavoro di tutti»

Onana ha tenuto la porta inviolata, fondamentale per andare ai quarti di finale. Dopo Porto-Inter l’estremo difensore ha commentato la qualificazione al prossimo turno di Champions League.

BENISSIMO – André Onana è contento per il passaggio in Porto-Inter: «Siamo stati migliori, abbiamo dimostrato di esser più forti e di saper soffrire. Il lavoro collettivo ha premiato, sono molto contento. Quando lavoriamo di gruppo è difficile prendere gol, ora vediamo chi prendere nel prossimo turno. I giocatori hanno difeso al meglio, sono molto contento per la qualificazione. Adesso arriva la Juventus, questa qualificazione è ottima per noi».