Nota tattica di Porto-Inter: Onana decisivo nel gioco e in porta

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Porto-Inter parliamo della prestazione di Onana.



PRESTAZIONE DI LIVELLO – Il passaggio ai quarti di Champions League dell’Inter porta la firma di André Onana. Il portiere già all’andata aveva trovato parate che hanno salvato il risultato in un momento cruciale. E al ritorno ha continuato sulla stessa lunghezza d’onda. Risultando decisivo sia nel gioco che nelle parate.

AIUTO IN IMPOSTAZIONE – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da WhoScored:

Ovviamente per un portiere la zona di influenza è limitata. Ma il numero è rilevante. In totale i tocchi di Onana sono 45. Vale a dire il terzo valore di tutta l’Inter, dietro a Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. I passaggi sono 36, realizzati al 61%, con 24 lanci realizzati al 50%. Il portiere del Camerun insomma è stato una fonte di gioco per la squadra. Continua ed affidabile. Su cui i difensori si sono appoggiati spesso e volentieri per superare il pressing avversario. Ma oltre a questo il numero 24 è stato decisivo con i suoi interventi tra i pali.

DECISIVO TRA I PALI – Onana ha dovuto dare un contributo attivo con le sue parate al lavoro della difesa. In totale ne ha messe insieme 6. Di cui 3 da dentro l’area. Prima ha dato sicurezza con interventi anche semplici, ma ben eseguiti. Poi è salito in cattedra nel finale di partita. Risultando decisivo nel cancellare gli ultimi assalti del Porto e la deviazione di Mehdi Taremi al 95′ mandandola sul palo. Una prova da leader.