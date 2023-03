Porto-Inter 0-0, pari d’oro… SIAMO AI QUARTI DI FINALE!

Termina sul punteggio di 0-0 Porto-Inter, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Ecco quanto successo all’Estadio Do Dragao in questi primi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-0 (vedi report)

DISPENDIO FISICO – Tanta fisicità anche in questo secondo tempo di Porto-Inter, con lo stesso copione della prima frazione di gioco: possesso palla dei padroni di casa e tentativi di ripartenza dei nerazzurri. Poche le occasioni vere e proprie create dai lusitani, grazie alla prestazione sontuosa dei difensori dell’Inter e alla sicurezza nelle uscite fornita da André Onana. Una gara che costa un grosso dispendio energetico ai nerazzurri, con Simone Inzaghi praticamente obbligato nei cambi – specialmente in difesa – a causa della stanchezza dei giocatori.

ASSALTO FINALE – Nel finale il Porto prova in tutti i modi ad assaltare il fortino dell’Inter, specialmente nel recupero quando Toni Martinez solo in area prova una rovesciata da distanza ravvicinata che finisce però fortunatamente a lato della porta difesa da Onana. Al 95′ salvataggio PRODIFIOSO di Dumfries che sulla riga di porta spazza una conclusione a seguito di un batti e ribatti in area. Poco dopo brividi profondi sulla schiena dei nerazzurri quando prima Taremi colpisce il palo, con Grujic che sul prosieguo dell’azione colpisce la traversa prima che il pallone torni all’Inter… E finisce così! Uno 0-0 che vale i quarti di finale di UEFA Champions League!

PORTO-INTER 0-0