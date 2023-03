Porto-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Porto-Inter è un trionfo: lo 0-0 di ieri sera all’Estadio do Dragao vale la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo che interrompe una lunghissima striscia negativa a livello statistico.

ZERO – I gol concessi dall’Inter al Porto nel doppio confronto. Sui 180′ in Champions League non capitava dalla stagione del Triplete, col doppio 1-0 ai quarti sul CSKA Mosca nel 2010. In generale è dalla passata stagione nelle semifinali di Coppa Italia col Milan (0-0 all’andata, 3-0 al ritorno), in competizioni UEFA dai sedicesimi di Europa League col Rapid Vienna nel 2018-2019 (0-1 all’andata, 4-0 al ritorno).

TRE – Le partite su diciassette trasferte stagionali (tredici in Serie A, quattro in Champions League) dove l’Inter ha tenuto la porta inviolata, tutte con André Onana. Le altre sono col Viktoria Plzen il 13 settembre (0-2) e la Sampdoria il 13 febbraio (0-0).

QUATTRO – I gol segnati dall’Inter nelle dieci trasferte in Portogallo, dove è arrivata solo una vittoria (il 3 dicembre 1996 proprio a Porto, ma sul campo del Boavista 0-2 con le reti di Youri Djorkaeff su rigore e Paul Ince). L’ultima marcatura è di Obafemi Martins nell’andata degli ottavi di Champions League 2004-2005, l’1-1 di Porto-Inter del 23 febbraio 2005.

SEDICI – Gli anni dopo cui uno 0-0 al ritorno è valso la qualificazione: l’1 febbraio 2007 contro la Sampdoria, nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, dopo aver vinto 0-3 all’andata. In campo internazionale dal 3 marzo 2004, contro il Sochaux ai sedicesimi di Coppa UEFA (2-2 all’andata).

QUATTROMILATRECENTOCINQUANTATRÉ – I giorni passati dall’ultima partita dell’Inter ai quarti di finale di Champions League a quella di ieri a Porto. Un’assenza lunga quasi dodici anni, che ora finalmente è giunta a conclusione. Lì lo Schalke 04 aveva vinto entrambi gli incontri, 2-1 al ritorno il 13 aprile 2011.