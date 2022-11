Onana, dopo l’Inter il Camerun: caccia al clean sheet al Mondiale

Dopo aver concluso le ultime quattro gare giocate in maglia Inter – Bayern Monaco, Juventus, Bologna e Atalanta – subendo gol, André Onana continua con la caccia al prossimo clean sheet. Anche con il suo Camerun, dove nell’amichevole di oggi ha subito gol contro il Panama (vedi articolo). L’obiettivo porta inviolata si sposta ora al Mondiale.

GOL SUBITO – Niente porta inviolata per André Onana nell’amichevole disputata oggi dal Camerun contro Panama. Un gol da calcio di punizione quello subito dall’estremo difensore dell’Inter, che è però già pronto a riscattarsi al Mondiale. L’ultima partita disputata da Onana senza subire gol risale al 29 ottobre, nel 3-0 contro la Sampdoria. Da allora sono arrivati due gol contro il Bayern Monaco, due contro la Juventus, uno (sfortunato) contro il Bologna, due contro l’Atalanta e infine quello di oggi contro Panama. Numeri che però non minano l’importanza di Onana come portiere titolare tanto dell’Inter, quanto del Camerun. Ora l’obiettivo è quello di tornare a “chiudere la porta” nella competizione più importante di tutte: il Mondiale.