Inter, amichevoli importanti per molti: l’obiettivo è convincere Inzaghi

Le due (per ora) amichevoli che affronterà l’Inter durante la sosta per il Mondiale sono una grande occasione per molti giocatori di mettersi in mostra. L’obiettivo è uno in particolare: convincere Simone Inzaghi per trovare più spazio.

CARPE DIEM – Le due amichevoli in programma il 7 e il 17 dicembre contro Red Bull Salisburgo e Betis Siviglia, sono due grandi occasioni per i giocatori dell’Inter rimasti a Milano di convincere Simone Inzaghi e trovare più spazio. Tanti i giocatori sotto esame, tra cui spicca probabilmente il nome di Robin Gosens. Il tedesco, non chiamato per il Mondiale dalla Germania, ha giocato veramente poco fin qui. Sicuramente troverà spazio nei test che attendono l’Inter, anche se al momento scalzare Federico Dimarco dal posto di titolare sembra un’impresa quantomeno improbabile. Per questo Gosens deve dimostrare a Simone Inzaghi di potersi guadagnare la sua fetta di minuti nella seconda parte di stagione (vedi articolo).

CENTROCAMPO – Anche in mezzo al campo alcuni giocatori hanno tanto da dimostrare a Simone Inzaghi e all’Inter. Due su tutti, Kristjan Asllani e Roberto Gagliardini. I due sono stati tra i meno utilizzati in stagione dal tecnico e le voci per gennaio iniziano a farsi insistenti. Più che altro per Roberto Gagliardini che, in scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe già lasciare l’Inter a gennaio. Kristjan Asllani, invece, dovrebbe con ogni probabilità restare in nerazzurro e per questo le due amichevoli possono servire per permettergli di convincere Inzaghi a concedergli un maggior minutaggio nella seconda parte di stagione.