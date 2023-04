Onana decisivo in Inter-Juventus, anche senza parare

André Onana risulta decisivo anche in Inter-Juventus (1-0), semifinale di ritorno di Coppa Italia. Pur senza dover effettuare grandi parate.

ORDINARIA AMMINISTRAZIONE – Inter-Juventus si rivela una partita più che tranquilla per André Onana. Nonostante il report della Lega Serie A registri 3 parate a suo nome, in realtà il camerunense si impegna quasi esclusivamente sul tiro di Filip Kostic a fine primo tempo. Una conclusione piuttosto semplice da neutralizzare, che vale al 24 nerazzurro la sufficienza più che piena. Tuttavia sono altre le chiavi di lettura che aiutano ad apprezzare la prestazione del portiere dell’Inter.

LETTORE VORACE – Lo si sapeva dai tempi dell’Ajax, e se ne ha la conferma anche ora in nerazzurro: Onana non è un portiere come gli altri. E non parliamo di qualità tecnica, ma semplicemente di interpretazione del ruolo. Il 24 dell’Inter non si accontenta di stare sulla linea di porta, in attesa delle conclusioni avversarie da bloccare. Anzi, vuole essere sempre coinvolto nel gioco, tanto che pure in Inter-Juventus tocca 46 palloni (più di Edin Dzeko e Lautaro Martinez, per dire). E sugli sviluppi della manovra avversaria prova a intervenire in anticipo per disinnescare sul nascere le possibilità di tiro. Questo si è visto soprattutto ieri, specie con quell’uscita su Federico Chiesa che vanifica un’azione bianconera pericolosa. Onana ha grande autostima dei suoi mezzi e delle sue capacità, e anche ieri lo ha dimostrato, collezionando l’ennesimo clean sheet stagionale.