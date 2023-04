Buchanan all’Inter fatta! In Belgio rivelano anche le cifre dell’affare

In Belgio ne sono sicuri: l’Inter ha un accordo verbale con il Brugge per l’acquisto di Tajon Buchanan. Il giocatore sarà il sostituto di Dumfries che dovrebbe partire

FATTA − Inter, fatta per Buchanan. In Belgio si portano già avanti. A rivelarlo il giornale belga hln.be, Inter e Brugge hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento del giovane laterale destro canadese. Si parla di 15 milioni di euro. Mancano ancora le firme, ma si dà l’affare già per fatto. Buchanan dovrebbe andare a sostituire Denzel Dumfries, destinato a lasciare il club nerazzurro per volare in Premier League. Sia Manchester United che Chelsea vorrebbero acquistarlo.