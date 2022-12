Onana, addio al Camerun stravolge la carriera! Un solo obiettivo all’Inter

Onana ha preso probabilmente una delle decisioni più difficili e inaspettate della sua carriera dicendo addio al Camerun a soli 26 anni (vedi articolo). Fatale la discussione avuta con Song durante i Mondiali in Qatar e l’allontanamento dal gruppo. Il portiere dell’Inter dimostra di avere le idee chiare e adesso ha un unico obiettivo

EMOZIONI FORTI – André Onana è certamente un tipo dalle emozioni forti e ben definite, e a guardarlo bene tra i pali è anche facilmente intuibile. Il Mondiale in Qatar ha stravolto i piani del camerunense che di certo non si aspettata un epilogo del genere: accesa discussione con il Commissario Tecnico, allontanamento dal gruppo e per finire addio alla Nazionale a soli 26 anni. Non è dato sapere se Onana manterrà la sua posizione anche in futuro, quando magari sarà cambiata la guida tecnica. Fatto sta che adesso la scelta, per nulla banale, è stata fatta.

Onana, un solo grande obiettivo: confermarsi all’Inter e trascinare la squadra

Onana adesso ha un solo grande obiettivo, ovvero concentrarsi sull’Inter e confermarsi dopo una prima parte di stagione in cui ha scalzato Samir Handanovic diventando la prima scelta. La stagione entra nel vivo tra campionato, Coppa Italia, Champions League e ovviamente Supercoppa italiana. Il camerunense disputerà il suo primo derby della Madonnina, seppur lontano da Milano, ed è ovvio che ci si aspetti molto da lui. Il Camerun è ormai lontano, ora c’è solo l’Inter.