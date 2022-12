Braglia: «Onana, Inter diversa dal Camerun! Riflessi di quanto successo…»

L’ex portiere Simone Braglia, ospite di Radio Sportiva, ha parlato delle differenze dell’ambiente che Onana ha ritrovato all’Inter rispetto alla nazionale. Il portiere nerazzurro ha deciso di dire addio al Camerun (vedi articolo)

AMBIENTI DIFFERENTI − Durante il Mondiale ha fatto molto discutere il caso tra Andrè Onana e l’allenatore del Camerun Rigobert Song. Sull’argomento si è espresso l’ex portiere Simone Braglia, che ha evidenziato le differenze che il portiere nerazzurro troverà nel club rispetto alla nazionale. Le sue parole: «Nazionale e club sono due cose completamente diverse. Sono due ambienti differenti. Due personalità, quella di Inzaghi e quella dell’allenatore del Camerun, che sono estremamente differenti. I riflessi di ciò che è successo in nazionale saranno un motivo in più per Onana per far vedere le sue qualità e fornire le prestazioni di cui l’Inter necessita».