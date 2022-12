Onana dà l’addio alla Nazionale: «Storia col Camerun finita! Amore eterno»

Onana ha deciso di lasciare la Nazionale del Camerun. Il portiere dell’Inter, quasi a sorpresa, ha salutato il popolo camerunese. Probabilmente la bufera successa durante Qatar 2022 ha influito

ADDIO NAZIONALE − Con un post sui propri profili social, il portiere dell’Inter André Onana si è congedato dal suo Camerun: «Tutto è iniziato a Ngol Nkok, un piccolo villaggio dove, da quando ero bambino, la mia famiglia mi ha passato i valori identificativi del popolo camerunese. Io ho capito che l’amore per questo Paese è eterno e nessun’altra cosa potrà essere negoziabile. Io ricordo quando guardavamo le partite con la mia famiglia. Solo i camerunesi possono capire cosa significhi vedere giocare i Leoni Indomabili. Il mio sogno è sempre stato quello indossare un giorno questa maglia. E adesso, dopo tanto lavoro, tanti viaggi e tanta perseveranza, posso dire orgogliosamente che io ho esaudito a pieno il mio desiderio. Ma ogni storia, anche quelle belle, hanno delle conclusioni. E la mia storia come giocatore della Nazionale camerunese finisce qui. I giocatori vengono e vanno ma il Camerun viene prima di ogni persona o giocatore. Il Camerun rimane per l’eternità così come l’amore per la nazionale e per ogni persona che ci ha sempre supportati anche nei momenti più difficili. Il mio sentimento non cambierà mai. Il mio cuore camerunese continuerà a battere ovunque per la bandiera del Camerun. Io continuerò a supportare come tifoso, come fanno i 27 milioni di camerunesi ogni partita. Posso solo ringraziare chi mi ha dato fiducia e chi ha creduto che potessi aggiungere un mio contributo a questa squadra».

La nazionale prima e sempre.