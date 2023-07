Nuovo Stadio Rozzano come soluzione: i tre punti nei piani dell’Inter

Nuovo Stadio Rozzano è il nome che potrebbe prendere il progetto dell’impianto di proprietà pensato in casa Inter per risolvere il problema San Siro. Un’idea già nata ma ancora tutta da sviluppare e anche in tempi piuttosto brevi, perché non c’è davvero altro tempo da perdere

IDEA ROZZANO – Lo stadio è il primo grosso handicap dell’Inter nello sviluppo della sua strategia di crescita. Ce ne sono altri che rendono ancora impossibile l’ingresso nella Top-10 calcistica alla voce fatturato ma l’impianto sportivo è al primo posto. I vantaggi generati da uno stadio di proprietà sono “inquantificabili” per una società abituata storicamente a non averlo. L’esempio da seguire non è quello della Juventus, bensì quelli internazionali. L’Inter ha l’obbligo di uscire dal vicolo cieco in cui si ritrova, a causa della fatiscenza dello Stadio “Giusepe Meazza” in San Siro, per ripresentarsi commercialmente e storicamente in un’altra epoca. Funzionale. Moderna. Monetizzabile. La fuffa presentata con il nome “Nuovo Stadio Milano” ha già fatto perdere troppo tempo. Tanto all’Inter quanto al Milan, che ha la stessa fretta di mettere nero su bianco per il suo nuovo impianto. Il “Nuovo Stadio Milano” per Inter e Milan con la “collaborazione” del Comune di Milano non è mai stato un progetto reale. Virare ufficialmente sull’area di Rozzano (MI) è una mossa che si può leggere in più modi. In almeno tre modi: i punti, quindi gli obiettivi, che caratterizzano i piani dell’Inter per il suo progetto stadio di proprietà.



Nuovo Stadio Rozzano nei piani Inter

In prima luogo, l’Inter conferma di avere fretta e quindi di non poter aspettare fino al 2027 per porre la prima pietra del suo nuovo impianto. Lebloccano da sempre il progetto “Nuovo Stadio Milano” in quel di San Siro. Si sapeva, si sa. E si fa finta di nulla per convenienza, da anni. Il fatturato dell’Inter, però, non può essere condizionato dalle strategie comunali-regionali-nazionali. Prima avrà il suo nuovo stadio di proprietà, prima l’Inter potrà competere alla pari con i top club internazionali. In secondo luogo, l’Inter dimostra di voler fare sul serio da sé senza aspettare altri pareri. L’idea di ristrutturare l’impianto già esistente in zona San Siro è fallita prima ancora di iniziare. Andare fuori Milano, più che una minaccia, è una conseguenza obbligata per dar vita a un nuovo business indipendente. Lo stadio di proprietà, anziché in comproprietà, ha costi superiori (che non rappresentano un problema, ndr) ma garantisce ricavi unici. Con l’Inter a Rozzano, il Milan fa lo stesso discorso a(MI). E il danno – anche questo “inquantificabile” – sarà solo del Comune di Milano. In terzo e ultimo luogo, l’Inter fa un passo avanti nel processo di valorizzazione del brand calcistico. Con la proprietàin cerca di potenziali acquirenti e/o soci in affari, presentare un progetto reale anziché uno virtuale è l’unica soluzione per recuperare credibilità commerciale. Il business plan sul nuovo impianto può attirare verso l’Inter nuove realtà. Ormai nello sport business non si acquistano club per la propria storia ma per i propri asset e lo stadio di proprietà è il principale per una società calcistica. Ecco perché entro il secondo trimestre del 2024 si attende la fumata bianca in un senso e/o nell’altro: