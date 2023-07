L’Italia Femminile cade rovinosamente, goleada subita dalla Svezia!

L’Italia Femminile ha perso 5-0 a Wellington contro la Svezia. Azzurre scomparse dalla mezz’ora in avanti, ma qualificazione ancora alla portata

GOLEADA − A Wellington va in scena Svezia-Italia, seconda partita per le azzurre di Bertolini nel gruppo G del Mondiale. Dal 1′ il portiere dell’Inter Francesca Durante. La Nazionale parte bene con un ottimo approccio e sfiora la via del gol un paio di volte con Caruso. Ma dalla mezz’ora in avanti, le azzurre perdono di inerzia e la maggior esperienza svedese esce alla grande. Al 39′ la formazione scandinava si porta in vantaggio con il colpo di testa su angolo di Ilestedt. L’Italia è terribilmente in difficoltà nelle palle inattive e al 44′ prendono praticamente il raddoppio in fotocopia con Rolfo. Due minuti più tardi, la Svezia cala addirittura il tris con Blackstenius. Nella ripresa, il canovaccio non cambia e dopo 5′ è ancora su palla inattiva Ilestedt a siglare il poker. Al 95′ in contropiede arriva anche il 5-0 con Blomqvist. La qualificazione dell’Italia rimane comunque ancora alla porta, visto il pareggio di ieri tra Argentina e Sudafrica. Le azzurre sono seconde a 3 punti, all’ultima giornata lo scontro contro le sudafricane.