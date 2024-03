Napoli, rendimento in trasferta da Champions League: Inter, attenta!

Il Napoli è al momento settimo in classifica e questa sera a San Siro, contro l’Inter, dovrà provare a vincere per mantenere viva la rincorsa verso un posto in Champions League. E, considerando soltanto le gare giocate in trasferta, i partenopei hanno un rendimento decisamente migliore che in casa.

RENDIMENTO DA CHAMPIONS LEAGUE – Nonostante il Napoli sia settimo, deve molti dei suoi risultati positivi in campionato alle gare giocate in trasferta. Sebbene i punti raccolti in casa e fuori siano gli stessi (22 e 22, per un totale di 44), i partenopei occupano il quarto posto nella classifica delle partite fuori casa. Mentre in quella delle partite disputate in casa si piazzano soltanto al decimo posto. Non solo. Il Napoli ha anche una migliore differenza reti lontano dal Maradona: 23 i gol fatti e 14 quelli subiti (+9) a fronte del misero +2 frutto di 20 gol fatti e 18 subiti davanti al proprio pubblico. Insomma, Inter avvisata in vista dell’incrocio di questa sera a San Siro.