Monza-Inter festa del gol! Ma la notizia migliore è un’altra

In Monza-Inter si rivede titolare Stefan de Vrij. Il difensore, assente dalla trasferta di Napoli del 3 dicembre, è stato uno dei migliori in campo nell’1-5 finale.

DI NUOVO IN CAMPO – Simone Inzaghi rispetta le aspettative della vigilia, e schiera Stefan de Vrij dal primo minuto in Monza-Inter. Regalando così del meritato riposo all’highlander Francesco Acerbi. L’olandese non calcava i campi da gioco dal 3 dicembre, dalla trasferta vittoriosa in casa del Napoli (0-3 finale). E dopo oltre un mese di recupero e riposo si è ripreso il comando della retroguardia nerazzurra. Mostrando lampi della sua versione migliore.

ANCORA AL CENTRO – Complice il confuso approccio offensivo del Monza, de Vrij ha vita piuttosto facile nel presidiare l’area dell’Inter. Lasciando liberi i compagni Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard di supportare la costruzione della manovra. A livello difensivo, il numero 6 olandese viene impegnato in appena 3 contrasti, uscendo vincitore da 2. Pertanto anche lui può dedicarsi alla proiezione offensiva. Riscoprendo lo smalto del biennio con Antonio Conte, quando de Vrij era il primo regista dell’Inter. Contro il Monza l’olandese tocca solo 34 palloni, ma con grande qualità: sbaglia appena un passaggio su 24, secondi i dati del report della Lega Serie A. E partecipa più che attivamente alla costruzione del secondo gol, togliendosi lo sfizio di un sontuoso tunnel a Warren Bondo a centrocampo. Un highlight che basta a dimostrare la manifesta superiorità di de Vrij nella sua zona di competenza. Il suo recupero è una delle migliori notizie possibili per Inzaghi, in vista dei prossimi impegni.