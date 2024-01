E alla fine Acerbi si riposò: col Monza prima panchina in A

Monza-Inter ha segnato una prima volta. La prima volta di Acerbi in panchina in questa Serie A. Perché anche lui, alla fine, può riposarsi.

CAMBIAMENTO STORICO – Monza-Inter ha segnato a suo modo un passo storico per i nerazzurri in questa stagione. Infatti Inzaghi ha escluso Acerbi dai suoi titolari. Un fatto che può sembrare normale, specialmente visto che la sua alternativa è de Vrij. E invece, semplicemente, non era mai successo in Serie A.

SVOLTA DI MONZA – Acerbi in questa stagione ha saltato le prime tre partite per infortunio. Poi dal derby è rientrato. E non è più uscito. Sempre in campo, sempre titolare e sempre per novanta minuti. Per sedici partite di fila. Fino, appunto, a Monza-Inter.

RIPOSO NECESSARIO – Nella trasferta di Monza Acerbi si è riposato. Finalmente, verrebbe da dire. Anche lui, l’ultimo highlander, è stato mandato in panchina. Poi è entrato per gli ultimi venti minuti, perché escluderlo del tutto sembrava comunque troppo, quasi innaturale. Ma è stata la prima volta. Un cambiamento nella gestione di questa Serie A.