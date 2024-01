VIDEO – Lautaro Martinez, gesto da capitano dopo Monza-Inter

La grandezza di Lautaro Martinez non si misura soltanto con i 18 gol in 18 presenze in campionato, ma anche nei suoi comportamenti da capitano vero. Anche nei confronti degli avversari, come mostra un video pubblicato su Twitter da Fabrizio Biasin al termine di Monza-Inter.

GESTO DA CAPITANO – Cinque gol possono essere difficili da digerire per una squadra, figuriamoci per un portiere. È quanto capitato a Sorrentino ieri, che in Monza-Inter ha subito la furia dei giocatori nerazzurri. Ecco quindi che Lautaro Martinez, da capitano vero – come sottolinea Fabrizio Biasin – si è preso del tempo per consolare il giovane portiere (21 anni) della squadra brianzola.

Fine partita, #Lautaro va a consolare Sorrentino, 21 anni. Un capitano si riconosce anche da queste cose. pic.twitter.com/SQiSGAdzB2 — Fabrizio Biasin (@FBiasin) January 14, 2024

Questo il video del bel momento con protagonista Lautaro Martinez.