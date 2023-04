Moggi, tentativo di riaprire Calciopoli fallito. Solo tante parole

Per Luciano Moggi la serata di Report su Rai 3 non è stata delle migliori. La famosa ‘chiavetta‘ data a chiunque non ha portato a sorprese o risultati eclatanti, Calciopoli rimarrà e la storia non verrà cambiata.

PAROLE – Solo parole, tante parole uscite fuori da Report andato in onda su Rai 3. Non ci sono state però sorprese che possano rimettere in moto il processo e l’onda di Calciopoli. Quel maledetto 2006 ha chiuso un periodo nero, totalmente buio per lo sport ed il calcio italiano, di cui Luciano Moggi e la Juventus sono stati direttamente responsabili. I commenti ironici di Marcello Lippi sui successi dell’Inter o qualsiasi chiavetta presentata non possono cambiare la storia, né tantomeno i 38 ricorsi non accolti dei bianconeri. L’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha chiuso la questione, parlando addirittura di una ‘barzelletta‘ ascoltando ancora Moggi. Basta alle teorie complottistiche, chi di dovere ha preso le decisioni e le sanzioni sono state definitive.