Inter, certi treni passano poche volte. Benfica per la storia

L’Inter è attesa dalla partita più importante degli ultimi tredici anni di storia, ma ormai questa è una frase che si ripete da mesi. La squadra nerazzurra continua a sorprendere in Champions League, treni come questi difficilmente passeranno ancora.

FUTURO – L’Inter non vive un momento positivo in campionato, questo potrebbe costargli il quarto posto. A maggior ragione la partita col Benfica è di primaria importanza (vedi i precedenti). Ottenere le semifinali e avvicinarsi al sogno potrebbe essere qualcosa di storico, qualcosa che merita sicuramente maggiore attenzione di un obiettivo invece prettamente economico e legato a questioni societarie. Per un atleta, per un calciatore o un allenatore è impossibile preferire il quarto posto alla vittoria della Champions League, il problema è che una squadra come l’Inter non può fare questo tipo di scelte. La rosa è ampia, entrambe le competizioni andrebbero giocate al 100%.

Inter, che occasione!

CHANCE – L’occasione di San Siro non va mancata, il Benfica è in crisi e non vince da tre partite. Entrambe le squadre sono con le spalle al muro per motivi differenti, i portoghesi partono però con due gol di svantaggio. Nicolò Barella e Romelu Lukaku hanno sancito la vittoria nerazzurra all’Estadio Da Luz, c’è bisogno di un’altra prestazione di alto livello. La sensazione è che Simone Inzaghi possa proseguire nelle scelte fatte già ad Oporto, dove i primi rischi sono arrivati solo nei minuti finali. Una partita di attenzione in fase difensiva, che richiede anche qualche sortita in avanti per abbassare e mettere paura alla difesa avversaria. Il campionato va cancellato, nella notte di Champions League non devono esistere la Serie A e le undici sconfitte fatte registrare.