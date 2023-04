Inzaghi, Dzeko o Lukaku col Benfica? Una scelta decisiva

Per Simone Inzaghi il dubbio è sempre il solito, chi giocherà in attacco tra Romelu Lukaku e Edin Dzeko? Nelle gerarchie parte avanti il bosniaco, ma la partita col Benfica richiede forse altro (vedi ultimi aggiornamenti).

GERARCHIE – Simone Inzaghi e le sue gerarchie sono una tassa da pagare per l’Inter e non cambiano mai. Il dubbio della vigilia della partita col Benfica è lo stesso delle scorse settimane: chi preferire tra Edin Dzeko o Romelu Lukaku? Da quando è iniziata la fase a eliminazione diretta della Champions League, il bosniaco è stato sempre preferito al belga come attaccante al fianco di Lautaro Martinez. Il match contro i portoghesi potrebbe però richiedere delle modifiche. Il doppio vantaggio maturato all’Estadio Da Luz permette di iniziare la sfida decisiva senza avere l’obbligo di segnare, preparando perciò una prestazione con una linea difensiva più bassa. Per tale motivo potrebbe essere maggiormente utile Lukaku, che in progressione ha la chance di mettere in difficoltà un difensore lento come Nicolas Otamendi. Le scelte di Inzaghi dipenderanno dal tipo di partita che vorrà fare, gli indizi ci sono già stati nella gara di ritorno con il Porto.