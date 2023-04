Moratti: «Inter, nulla da temere! Moggi? Tutte barzellette»

Dopo la puntata di Report riguardo all’ormai annoso scandalo di Calciopoli che ha giustamente visto la Juventus venire condannata, Massimo Moratti ha commentato ai microfoni di TVPlay.it quanto rivelato da Luciano Moggi.

QUESTIONE CALCIOPOLI – Non ci va leggero Massimo Moratti sulla questione Calciopoli, specialmente dopo quanto andato in onda a Report su Rai Tre nella serata di ieri: «Complotto ordito da me e Tronchetti Provera? Spero sia uno scherzo. Quello che dice Moggi è tutta una barzelletta. Ci sono sentenze non solo sportive, ma anche a livello di giustizia ordinaria. Mi meraviglio che Report possa lasciar passare cose di questo genere. Mi sento di dire che sono tutte cavolate. I tifosi dell’Inter stiano tranquilli, non c’è nulla da temere perché è stato fatto tutto alla luce del sole. Moggi ha troppo livore e mi dispiace, ma come al solito sull’argomento dice cavolate».

Fonte: TVPlay.it – Davide Magliocchetti