Antonio Silva: «Inter-Benfica, nulla è impossibile! Partita storica»

Il difensore del Benfica Antonio Silva ha accompagnato il tecnico Roger Schmidt durante la conferenza stampa della vigilia del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Il giocatore ha parlato delle possibilità di rimonta.

VOGLIA DI RIMONTA – Antonio Silva ha parlato in questo modo nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benfica, dove ora sta parlando il tecnico Roger Schmidt (vedi LIVE): «Nulla è impossibile, siamo ambiziosi e sappiamo del valore della Champions League. Vogliamo fare una grande partita. Servirà grande intensità e dovremo dare il massimo, ci faremo trovare pronti. Tre sconfitte per il Benfica non sono normali, domani abbiamo l’opportunità di andare alle semifinali. Non ci era mai successo in Champions League da quando c’è questa competizione. Sono giovane e tifoso del Benfica, voglio entrare nella storia del club. Dobbiamo sfruttare quanto fatto in settimana e ribaltare la situazione».