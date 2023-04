Schmidt: «Remuntada? Ci credo! Vantaggio Inter ma non facile»

Schmidt tira fuori un termine usato dal Barcellona nelle semifinali di Champions League del 2010: remuntada. In conferenza stampa alla vigilia di Inter-Benfica, dopo Antonio Silva (vedi articolo), l’allenatore dei portoghesi mostra fiducia per ribaltare il risultato.

CONFERENZA SCHMIDT – Questa la conferenza stampa di Roger Schmidt alla vigilia di Inter-Benfica.

Qual è la necessità principale per domani?

Dobbiamo fare gol, come è ovvio. Siamo stati capaci di farlo anche in sfide di andata e ritorno in Champions League, non ci siamo riusciti in casa ma domani sarà una partita molto equilibrata e tattica. L’Inter ha vinto 0-2, ha esperienza e qualità: è una squadra molto pericolosa, ma dobbiamo aspettare la storia della partita. Dobbiamo credere di poter ribaltare il risultato, avevamo una buona occasione in casa ma dobbiamo guardare avanti. Domani è il momento di mostrare il nostro meglio.

Meglio cercare di segnare nel primo tempo?

Un gol cambierebbe molto. Abbiamo avuto una grande opportunità per segnare l’1-2 all’ultimo che avrebbe spostato molto, ma non ci siamo riusciti. Dovremo fare meglio, ma potrebbe anche essere utile segnare alla fine perché basterebbe un altro gol per pareggiare il doppio confronto. Vediamo.

Si è parlato molto del poco turnover in mezzo a queste partite. Davvero è stato un fattore?

I giocatori non hanno un problema di mancato riposo, il problema è per chi è andato in nazionale. Sono stati fuori due settimane, viaggiando molto, e questo ha causato difficoltà. Alcuni giocatori hanno perso il buon momento, non ci sono stati abbastanza allenamenti per riprendere la forma e devono farlo in campo. Ma non ci sono scuse, credo che la nostra squadra sia molto ambiziosa e in queste partite servono le migliori prestazioni. La settimana scorsa non abbiamo fatto del nostro meglio, in una partita equilibrata che però potevamo anche vincere. Hanno avuto il rigore e segnato un altro gol, la partita si è decisa sugli episodi. Ma sfruttando le nostre caratteristiche tutto sarà possibile.

Schmidt, crede nella remuntada?

Sì, certo. Hanno vinto 0-2 e hanno un doppio vantaggio, ma non sarà facile per loro. Dobbiamo crederci, restare concentrati e fare il massimo possibile.

Fare qualche cambio di formazione ha senso?

Siamo ancora in Champions League e primi in campionato, dobbiamo essere realistici. Fino a dieci giorni fa avevamo perso solo una volta e la stagione era fantastica, ora abbiamo perso tre partite consecutive dopo averne giocate più di quaranta. È stato un qualcosa di inatteso ma dobbiamo guardare avanti e pensare di poterla ribaltare.

In che cosa ritiene di potercela fare?

Per tutta la stagione ho detto che se giochi tante buone partite contro squadre forti poi hai delle opportunità. All’andata abbiamo avuto le nostre occasioni, dobbiamo credere in noi stessi. C’è speranza, tutto è ancora possibile anche se difficile.