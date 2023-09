Mkhitaryan mai in panchina con Inzaghi. Oggi ancora titolare?

Henrikh Mkhitaryan è un incredibile risorsa di energia per l’Inter e Simone Inzaghi. Contro il Sassuolo a San Siro potrebbe ancora partire dal primo minuto.

POSSIBILITÀ – Henrikh Mkhitaryan potrebbe nuovamente sorprendere tutti. O meglio, Simone Inzaghi potrebbe farlo con le sue scelte a centrocampo. Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella sono sicuri del posto contro in Inter-Sassuolo, il ballottaggio è solo per la mezzala sinistra. C’è Davide Frattesi che scalpita e vuole un’altra chance con la ex, poi l’armeno. Mkhitaryan ha giocato 90 minuti con Monza, Fiorentina, Milan ed Empoli, anche 81 minuti col Cagliari e 68 con la Real Sociedad. In poche parole il giocatore non è mai rimasto in panchina ad inizio partita. Il centrocampista è un classe 1989, ha 34 anni e prima o poi dovrà riposare. Inzaghi dimostra a tutti però quanto sia indispensabile l’autore della doppietta al derby di Milano. Rappresenta colui da cui dipende l’equilibrio della squadra nerazzurra e del 3-5-2 adottato dall’allenatore.