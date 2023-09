Sanchez, titolarità ancora rimandata. Ma una buona notizia – SM

Contro il Sassuolo Simone Inzaghi non farà ancora affidamento ad Alexis Sanchez. Il cileno aspetterà in panchina la sua occasione, ma c’è una buona notizia per Sport Mediaset.

SCELTA – Lautaro Martinez e Marcus Thuram ancora gli attaccanti dell’Inter a San Siro contro il Sassuolo. Simone Inzaghi sembra aver già fatto la sua scelta. Il tecnico non vuole sottovalutare l’ostacolo nero-verde che tante volte è rimasto indigesto. Ciò vuol dire che rimarrà fuori nuovamente Alexis Sanchez. Il cileno è entrato molto bene con la Real Sociedad e con l’Empoli, dimostrando di stare meglio anche prima dell’infortunio rispetto a Marko Arnautovic. L’attaccante attende la sua occasione, la titolarità però è rimandata nonostante il ballottaggio. La buona notizia è che questa sera sarà sicuramente utilizzato. Sanchez entrerà a partita in corso, dovrà sfruttare i minuti a disposizione per farsi vedere dal tecnico.