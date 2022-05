Mkhitaryan-Inter: OK, il prezzo è giusto! Quando essere 33enne non è un problema

Mkhitaryan occasione di mercato per l’Inter. Il centrocampista armeno non ha ancora definito il suo futuro alla Roma, che potrebbe perderlo in estate senza ricavare nulla. In casa nerazzurra si ragiona sull’ingaggio di un 33enne che non presente lo stesso “problema” di Perisic

ALTRO CLASSE ’89 – Il nome nuovo per il mercato dell’Inter è quello di Henrikh Mkhitaryan (vedi articolo), che a fine stagione può lasciare la Roma a parametro zero. Il classe ’89 armeno è un profilo adatto per il ruolo di alter ego di Hakan Calhanoglu, che in questa stagione è rimasto senza backup. L’Inter monitora la situazione Mkhitaryan senza perdere di vista altre occasioni. Ad esempio quella di un altro possibile colpo a zero in uscita dalla Juventus, ovvero il jolly offensivo Federico Bernardeschi (vedi focus). Che – curiosamente – a Torino potrebbe fare spazio a… Ivan Perisic (vedi focus). Che incastro! In ogni caso, arrivasse Mkhitaryan a Milano, verrebbe da porsi una domanda: perché il “nuovo” contratto al 33enne armeno sì e al 33enne croato no? Semplice: Mkhitaryan a Roma guadagna 3.5 milioni di euro netti annui e gli è stato proposto un rinnovo al ribasso. Perisic ne guadagna quasi 5 a Milano e punta a 6. Praticamente il doppio. Ed è fuori budget per un classe ’89 secondo la società nerazzurra, oggi. Ecco perché Mkhitaryan a parametro zero, con un ingaggio che rientra nel tetto salariale nerazzurro, è un 33enne che ha il prezzo giusto per l’Inter.